Снег и дождь ожидаются в Казахстане. Погода на 20 января

Приложение zakon.kz
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Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юге, юго-западе – гололед.
Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 января, сообщает zakon.kz.
Под влиянием Северо-западного циклона на большей части республики ожидается снег, на юге, юго-западе – осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юге, юго-западе – гололед. РГП "Казгидромет"
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, ночью и утром – порывы 23-28 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед.
В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются низовая метель, в Западно-Казахстанской области – местами туман.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.
Прогноз погоды в Алматы: днем 3°, облачно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -10°, облачно.
Прогноз погоды на 20 января.
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