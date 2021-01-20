"Я не начал никаких новых войн". Что сказал Трамп в своей прощальной речи?

Он признал приход администрации Джозефа Байдена и пожелал ей успехов.

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп признал в своей прощальной речи приход администрации Джозефа Байдена и пожелал ей успехов, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей, - сказал он. - Мы направляем наши наилучшие пожелания, а также желаем им удачи. (...) Теперь, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы начали, только начинается, - приводит выдержки из речи пресс-служба Белого дома.

Видео: The White House/YouTube

Трамп утверждал, что восстановил мощь и лидерство США внутри страны и за рубежом. "Мы построили величайшую экономику в мировой истории", - сказал он.

Республиканец также отметил, что США при нем укрепили альянсы и мобилизовали страны для противодействия КНР. "Мы вдохнули новую жизнь в наши альянсы и мобилизовали страны мира на то, чтобы противодействовать Китаю как никогда прежде", - говорится в прощальной речи Трампа.

Мир снова нас уважает. Пожалуйста, не потеряйте это уважение. Дональд Трамп

Кроме того, он поблагодарил свою семью за поддержку в годы президентства, а также вице-президента Майкла Пенса, его жену Карен и всю его семью. Президент также адресовал слова благодарности сотрудникам Белого дома и администрации.

Трамп также заявил, что гордится тем, что не начал никаких новых войн с участием США.

Я особенно горд тем, что стал первым за многие десятилетия президентом, который не начал никаких новых войн. (...) Результатом нашей смелой дипломатии и бескомпромиссного реализма стало то, что мы достигли целого ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке. Ближний Восток стоит на пороге новой эпохи, и мы возвращаем своих солдат домой. Дональд Трамп

Отношения между Китаем и США ухудшились в последние годы в том числе из-за споров относительно торговых пошлин. К новому обострению привели высказанные Трампом обвинения в адрес Пекина в запоздалой и недостаточной реакции на изначальную вспышку коронавируса в Ухане. Также власти США при Трампе подготовили первую за 10 лет новую Стратегию национальной обороны (СНО). Она была обнародована 19 января 2018 года. Как уточнил тогда Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны Соединенных Штатов, новая СНО "сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем".

Трамп о беспорядках в Капитолии

Действующий президент США заявил, что политическому насилию, сравнимому с нападением на Капитолий 6 января, не может быть оправдания. "Все американцы были в ужасе от нападения на Капитолий. Политическое насилие - это атака на все то, что чтят американцы. С этим никогда нельзя мириться", - говорится в речи Трампа.

Наша повестка была не о правых или левых, не о республиканцах или демократах, а о благе для страны, что означает для всей страны. Я принимал серьезные битвы, тяжелейшие сражения, самые сложные решения, потому что вы избрали меня это делать. Дональд Трамп

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