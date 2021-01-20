Как легко раскрыть измену

Для этого понадобится всего лишь липкий валик для сбора пыли и шерсти.

Назван простой способ раскрыть измену, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет британский таблоид The Sun, пользователь TikTok Андреа Лопес дала девушкам совет, как легко узнать, изменяет ли вам муж или бойфренд.

По словам девушки, для этого понадобится всего лишь липкий валик для сбора пыли и шерсти. Лопес провела валиком по ковру, в результате чего собрала женские волосы, отличающиеся по цвету от ее волос.

Отмечается, что подсказка стала вирусной, набрав более 2,8 миллиона лайков и тысячи комментариев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!