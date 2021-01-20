Западно-Казахстанская область может попасть в "красную" зону 

Приложение zakon.kz
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В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 января, сообщает zakon.kz.
Западно-Казахстанская область находится на границе с "красной" зоной.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. ⠀В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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