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Западно-Казахстанская область может попасть в "красную" зону 

Фото: pixabay.com 20 января 2021, 10:30

В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 января, сообщает zakon.kz.

Западно-Казахстанская область находится на границе с "красной" зоной.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. ⠀В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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