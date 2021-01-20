Казахстан сможет приостанавливать выполнение международных договоров

Приостанавливать будут если кто-то из других государств или международных организаций нарушит взятые перед Казахстаном обязательства.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнения в закон РК "О международных договорах Республики Казахстан", предусматривающий учет интересов Казахстана во взаимоотношениях с государствами и международными организациями, не выполняющими взятые перед Казахстаном обязательства, передает корреспондент zakon.kz.

По словам заместителя премьер-министра РК, министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, проект закона разработан в целях определения порядка и условий действия международных договоров в Республике Казахстан, законодательное закрепление которых предусмотрено изменениями, внесенными в 2017 году в пункт 3 статьи 4 конституции.

В частности, принятие законопроекта обеспечит включение в профильный закон норм о приоритете ратифицированных международных договоров перед законами РК. О непосредственном применении таких договоров, об информировании общественности об изменениях в статусе международных договоров, а также обеспечит устранение пробелов в части регулирования порядка прекращения международных договоров, - перечислил министр.

Кроме того, как он добавил, принятие законопроекта позволит также обеспечить учет интересов Казахстана во взаимоотношениях с государствами и международными организациями, не выполняющими взятые перед Казахстаном обязательства.

Указанные задачи предлагается решить путем включения в законодательство о международных договорах норм, предусматривающих возможность принятия республикой ответных мер в виде приостановления выполнения международных договоров в случае нарушения другими государствами и международными организациями взятых перед Казахстаном обязательств, - заключил Тлеуберди.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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