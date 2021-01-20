25 казахстанцев отбывают наказание в тюрьмах Южной Кореи

В Казахстане отбывает наказание всего один гражданин Южной Кореи.

25 казахстанцев отбывают наказание в южнокорейских тюрьмах. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов, представляя в Мажилисе Договор между Республикой Казахстан и Республикой Корея о передаче осужденных лиц, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, в Казахстане отбывает наказание всего один гражданин Южной Кореи.

После ратификации договора наше посольство будет работать, посетит осужденных казахстанцев, объяснит им, что есть возможность возвращения на Родину. Во-первых, он должен быть гражданином Казахстана, а во-вторых, должно быть согласие гражданина на возвращение в страну. У нас сейчас есть все законные основания вернуть эти 25 человек, - пояснил Марат Ахметжанов на пленарном заседании Мажилиса.

Еще 26 граждан Казахстана привлекаются к уголовной ответственности, но по ним решение суда еще не вступило в законную силу.

После голосования ратификация договора была одобрена.

Этот договор важен для наших граждан. Согласно Конституции, государство гарантирует защиту наших граждан, находящихся за рубежом. Также мы не оставляем наших граждан, осужденных за рубежом. Конечно мы регулируем пути передачи осужденных лиц. Осужденные лица передаются нам в следующих случаях: если остается один год отбывания наказания осужденного лица и, если осужденное лицо дало свое согласие на передачу. В противном случае передача не осуществится, - добавил заместитель Генпрокурора.

На сегодняшний день Казахстан сотрудничает с более чем 70 странами по вопросам уголовной сферы. Заключено 68 двусторонних договоров с 32 странами.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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