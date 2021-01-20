Казахстанцы ждут пенсионные. Правительство просят ускориться с документами

До сих пор не приняты Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутат Аманжан Жамалов обратился к премьер-министру Аскару Мамину и председателю Национального банка Ерболату Досаеву с просьбой ускориться с принятием необходимых подзаконных нормативно-правовых актов по использованию части пенсионных накоплений и ввести их в действие до конца января 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.

Озвучивая депутатский запрос, Жамалов напомнил, что в сентябре 2020 года президент в своем Послании народу Казахстана объявил, что казахстанцы с 2021 года смогут использовать часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий.

2 января 2021 года главой государства был подписан закон по вопросам восстановления экономического роста, в нем установлено право граждан использовать часть пенсионных накоплений для приобретения жилья и лечения. Он уже давно вступил в силу. Однако до сих пор правительством не приняты Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. 761 тысяча граждан ждут эти правила, многие уже выбрали жилье, а эти Правила все еще "гуляют" по кабинетам на различных согласованиях и утверждении, - констатировал мажилисмен.

При этом он добавил, что в адрес правительства поступило множество замечаний от населения. По его словам, только на портале "Открытые НПА" граждане оставили более 900 комментариев.

Многие граждане недовольны тем, что будет установлено ограничение на продажу жилья в течении 5 лет. При этом не учитывается обычные жизненные ситуации граждан - переезд в другой регион, город, дальнейшее улучшение жилищных условий. Также казахстанцы отмечают необходимость предоставления возможности приобретения строящегося жилья по договорам долевого участия, а также проведения ремонта своего жилья. Глава государства, выступая 15 января этого года на открытии первой сессии Мажилиса Парламента РК VII созыва, подчеркнул, что отечественная пенсионная система должна быть справедливой, устойчивой, отвечать интересам людей, - подчеркнул парламентарий.

Жамалов указал, что задача правительства "отвечать интересам граждан, а не ограничивать их законные права на использование своих пенсионных средств".

Учитывая поручение президента и ожидания граждан страны - прошу ускорить принятие необходимых подзаконных нормативно-правовых актов по использованию части пенсионных накоплений и ввести их в действие до конца января 2021 года, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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