Суд над Куатом Хамитовым перенесли. Он не смог подключиться к интернету

Спортсмена обвиняют в призывах к массовым беспорядкам и насилию над гражданами.

В Алмалинском районном суде Алматы продолжаются судебные слушания в отношении казахстанского бойца Куата Хамитова, который обвиняется в призывах к насилию, передает zakon.kz.

В частности, его обвиняют за видео, в котором он призывал к насилию и говорил, что дезинфекторов надо избивать.

Сегодня, 20 января, судебное заседание не состоялось, так как Куат Хамитов на заседании отсутствовал.

По словам адвоката, это связано с тем, что у Куата Хамитова, очень плохое соединение с интернетом.

В связи с чем адвокат попросил перенести заседание.

Его поддержал прокурор, отметивший, что проводить процесс без участия главного подозреваемого нет смысла.

В результате судья перенес заседание, о его дате сообщат позже.

Судебный процесс начался 18 января. Куата Хамитова обвиняют по части 3 статьи 272 Уголовного кодекса РК (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами).

Эта статья предусматривает максимальное наказание - лишение свободы сроком на три года.

Осенью прошлого года в социальных сетях появилось видео, в котором Куат Хамитов призывал казахстанцев бить дезинфекторов и стрелять по вертолетам.

Затем появилось другое видео, в котором заявил, что никого не хотел призывать к плохим поступкам.

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