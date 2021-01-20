В Казахстане за неделю зафиксировано 54 смерти от COVID-19

Всего зарегистрированы 2403 случая с летальным исходом.

В Казахстане за неделю скончались 54 человека от коронавируса, сообщает zakon.kz.

По информации Минздрава, с 11 по 17 января зарегистрированы 54 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане:

город Нур-Султан - 4

город Алматы - 9

город Шымкент - 5

Акмолинская область - 2

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 7

Атырауская область - 3

Восточно-Казахстанская область - 1

Западно-Казахстанская область - 8

Карагандинская область - 3

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 6

Туркестанская область - 1

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2403 случая с летальным исходом, - отметили в ведомстве.

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