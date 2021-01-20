Вторая жизнь: как в Карагандинской области восстанавливают поселок РТИ

Не осталось без внимания и строительство новой котельной, необходимой для реализации планов.

Опустевший в 90-е поселок РТИ, что в Сарани, возрождают. Десятки брошенных пятиэтажек будут восстановлены. Акимат Карагандинской области с местной властью взялись за жилой сектор, простаивающий более 20 лет.

Как многим уже известно, на РТИ первым делом восстановили промышленную территорию. Речь про бывший завод резинотехнических изделий, где сейчас развернули современное производство автобусов и спецтехники. А также здесь начинается строительство завода по выпуску автомобильных шин. Со временем вся промышленная зона даст горожанам более 5 тысяч рабочих мест. Заводчан нужно будет обеспечивать жильем.

У нас 11 гектаров простаивающей более 20 лет жилой зоны. Там 100 домов. Проведена работа по их юридической очистке, все квартиры переведены в комсобственность. Порядка 70 домов будут восстановлены, остальные снесены, чтобы на их месте начать новое строительство, - говорит аким Сарани Ержан Темирханов.

Работы по восстановлению и строительству начали в прошлом году. Возвели уже два дома. В планах на этот год привести в порядок шесть домов. По словам главы Сарани, некоторые предприятия за свой счет готовы восстанавливать жилье для сотрудников. Пример уже есть - завод ЖБИ купил два дома. К строительным работам должны приступить в этом году.

Также уже есть конкретные планы по благоустройству РТИ. Весной начнется асфальтирование, проведут освещение, появятся остановочные павильоны.

В этом году ожидается привлечение порядка 70 млрд тенге инвестиций только на площадку РТИ. По сравнению с прошлым годом это больше почти в 4,5 раза. Такого финансирования в городе еще не было. Деньги есть, поэтому строить дома и инфраструктуру нужно качественно, раз и надолго, - резюмировал аким Карагандинской области Женис Касымбек на совещании по развитию Сарани.

Не осталось без внимания и строительство новой котельной, необходимой для реализации планов. Стройплощадку посетил глава области.

Нашли в полном объеме деньги. Подрядчик работает. В этом году планируется закончить строительно-монтажные работы. По срокам полное завершение - 2022 год, - рассказал Женис Касымбек.

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