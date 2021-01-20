Очередную налоговую амнистию просят депутаты для бизнеса

В среднем бизнесе занято порядка 360 тысяч человек.

Провести налоговую амнистию для среднего бизнеса просят депутаты фракции "Ак жол", передает корреспондент zakon.kz.

С депутатским запросом на имя премьер-министра Казахстана выступил депутат Азат Перуашев.

Он напомнил, что по поручению главы государства с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года субъекты малого и микробизнеса, применяющие специальные налоговые режимы, освобождаются от уплаты КПН и ИПН, социального и земельного налогов. Эти льготы коснулись более 1 млн предпринимателей на сумму более 380 млрд тенге. Кроме того, в мае прошлого года глава государства поручил приостановить до 1 октября возбуждение процедуры банкротства в отношении юридических лиц и ИП.

В пример он привел данные Всемирного банка, по которым количество бедных в Казахстане в результате пандемии и вызванного ею коронакризиса вырастет на 1,5 млн человек.

В этой драматической ситуации государство нашло возможности оказать налоговую поддержку малому и микробизнесу. Однако за рамками этой поддержки оказался средний бизнес. Во всем мире малый бизнес рассматривается в совокупности со средним в качестве единого сектора экономики. Но в нашей стране, когда дело доходит до господдержки, средний бизнес оказывается пасынком, - отметил депутат.

По его словам, в среднем бизнесе занято порядка 360 тыс. человек. Малый бизнес - это торговля, сфера услуг и крестьянские хозяйства. А любое предприятие обрабатывающей промышленности, связанное со стоимостью оборудования и производства инфраструктуры, начинается с уровня средних компаний.

Между тем сейчас наблюдается усиление налогового прессинга на предпринимательство, включая средний бизнес. В ДПК "Ак жол" практически еженедельно обращаются предприниматели с сигналами о доначислении налоговыми органами неподъемных сумм на действующие предприятия. Суммы доначислений нередко в несколько раз превосходят годовые обороты этих компаний, что означает неизбежное разорение о банкротство, - сказал Перуашев, напомнив, что 2 сентября Президент говорил о необходимости поддержки именно среднего бизнеса и поручал Правительству разработать комплекс мер по его поддержки, включая налоговые стимулирования.

С учетом изложенного, ДПК "Ак жол" считает необходимым:

Распространить вышеуказанное освобождение от налогов на пострадавшие от карантина средние предприятия до восстановления их оборотов и платежеспособности на уровне докризисного периода; Прямо запретить налоговым органам и банкам доводить действующий средний бизнес до банкротства неадекватными суммами претензий; Продлить приостановление дел о банкротстве частных предприятий как минимум до 1 апреля текущего года; Провести для пострадавших от коронакризиса средних предприятий налоговую амнистию по списанию сумм налоговой задолженности штраф и пеней.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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