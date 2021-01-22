5000 заявок на получение субсидирования были одобрены онлайн

За два года в 7,5 раз увеличился поток электронных заявок на государственные услуги поддержки предпринимательства.

За два года в 7,5 раз увеличился поток электронных заявок на государственные услуги поддержки предпринимательства.

По итогам 2020 года 96,7% всех заявок по инструменту субсидирования процентной ставки в рамках реализации госпрограммы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" поступили онлайн в Фонд "Даму", дочернюю организацию холдинга "Байтерек".

Для сравнения в 2019 году только 678 проектов или 28% от общего числа были одобрены по заявкам, направленным через портал электронного правительства. Аналогичный показатель по предоставлению гарантий в 2020 году составил 90,5%. При этом за прошедший год поток обращений в Фонд "Даму" на участие в программах поддержки предпринимательства увеличился в 1,3 раза с 24,3 тысяч по итогам 2019 года до 32,5 тысячам проектов по итогам 2020 года.

Предоставление государственных услуг поддержки предпринимательства в электронном формате на egov.kz позволило минимизировать физические контакты, а также обеспечило удобство и безопасность для предпринимателей, реализующих бизнес-проекты в отдаленных регионах. Процесс рассмотрения и принятия решения по заявлению предпринимателя стал прозрачным благодаря статусам, получаемым в личном кабинете на портале электронного правительства. Онлайн обслуживание стало особенно актуальным в период чрезвычайного положения и последующих карантинных мер в связи с пандемией COVID-19, когда финансовый институт развития смог оперативно и качественно обслужить всех без исключения представителей микро, малого и среднего предпринимательства для получения ими своевременной государственной финансовой поддержки.

Не только процедуры одобрения заявлений были переведены Фондом "Даму" в электронный документ. Реализованная в 2019 году инициатива по подписанию договоров субсидирования с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП), позволила существенно упростить и ускорить сроки подписания договоров сторонами до одного рабочего дня. А востребованность сервиса электронного подписания договоров возросла за год в 10 раз, таким образом более 11 000 договоров и дополнительных соглашений к договорам субсидирования были подписаны с применением ЭЦП.

Благодаря максимальной автоматизации всех процессов Фонд "Даму" смог не только охватить весь поток обращений, но и существенно ускорить процесс обслуживания заявителей. Так, срок рассмотрения проектов фондом по субсидированию займов составляет не более 5 дней, при этом по проектам реструктуризации субсидирования займов срок рассмотрения обращения был сокращен до 1 дня.

При этом Фонд "Даму" уменьшил административные расходы и оптимизировал штат сотрудников.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Фонд "Даму" оказал поддержку микро, малому и среднему предпринимательству (ММСП) Казахстана с применением финансовых инструментов проектов на сумму кредитов 1,6 трлн тенге. Аналогичные данные за 2019 год: государственным институтом развития поддержано проектов на сумму кредитов 612,0 млрд тенге. Таким образом, Фонд "Даму" увеличил размер кредитного портфеля оказанной поддержки МССП в 2,6 раза.

Вместе с тем было просубсидировано 14 679 проектов на общую сумму 1 197,1 млрд тенге. В том числе в рамках ДКБ 14 262 проекта на общую сумму кредитов 838,4 млрд тенге, в эти цифры входит и поддержка пострадавших секторов экономики – 8 454 проекта на общую сумму кредитов 426,8 млрд тенге.

Было прогарантировано 7 330 проектов на общую сумму 275,2 млрд тенге. В том числе в рамках ДКБ 6 782 проекта на общую сумму кредитов 214,8 млрд тенге.

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