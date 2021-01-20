Как быстро сбросить вес без специальных диет

Врачи призывают соблюдать 12 правил.

Медики назвали уловки, которые позволят сбрасывать вес быстрее без соблюдения изнуряющих диет, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, в Национальной службе здравоохранения Великобритании предлагают придерживаться 12 правил.

1 Разбавьте свой день короткими всплесками физической активности. Попробуйте приседать во время чистки зубов, отжимайтесь от стены во время рекламной паузы при просмотре телевизора, бегайте на месте, пока делаете чай.

2 Ограничьте употребление алкоголя.

3 Не пейте кофе после полудня, чтобы лучше спать ночью.

4 Замените фруктовый сок, сквош или сладкие напитки на воду, чай и молоко.

5 Каждое утро начинайте с десятиминутной прогулки.

6 Кушайте больше во время основного приема пищи, чтобы не делать затем перекусов.

7 Если вы любите сладкое, замените молочный или белый шоколад на 70-процентный темный.

8 Пробуйте новые овощи каждую неделю.

9 Составьте список покупок перед походом в супермаркет, чтобы избежать спонтанных трат на еду.

10 Попросите приятеля встречаться с вами для совместных прогулок два раза в неделю.

11 Найдите альтернативные способы получения положительных эмоций (кроме еды). Попробуйте решать головоломки, слушать подкасты или поговорить с другом.

12 Не стоит запрещать себе определенную еду. Если очень хочется что-то съесть — не отказывайтесь, а просто принимайте пищу, не торопясь.

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