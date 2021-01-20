Олимпийский чемпион объяснил свое отстранение от соревнований

Он выиграл золото в Рио-2016.

Казахстанский тяжелоатлет Нижат Рахимов, временно отстраненный от соревнований, высказался по поводу решения Международной федерации тяжелой атлетики IWF, передает zakon.kz.

Олимпийский чемпион подтвердил, что вчера вечером я получил уведомление о тех обвинениях в подмене допинг-проб, которые выдвигаются в его адрес, и это было для него неожиданностью.

Меня не обвиняют в употреблении чего-то запрещенного. Как любой профессиональный спортсмен, я неоднократно в течении сезона сдаю пробы на допинг, что происходит дальше с моей мочей, мне не известно, и это уже ответственность тех тестирующих органов, которые нас проверяют. Друзья, я не намерен сдаваться и брать на себя чужую вину. Меня всегда воодушевляет те моменты, когда тысячи казахстанцев радовались со мной в день моих побед! Я уверен, что вы, мои преданные друзья поддержите меня и сегодня. Я за честный спорт, - заявил Нижат Рахимов

Сейчас ему предстоит предоставить свои объяснения в Международное тестинговое агентство, где он обещал рассказать все тоже самое, что написал в Instagram.

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