До 30 градусов похолодает в Казахстане 

На юге и востоке страны ожидаются сильные осадки.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 21-23 января, сообщает zakon.kz.

Слияние северного и южного циклонов вызовет сильные осадки, на юге и востоке республики. Местами усиление ветра, на юге и востоке, а также в центре, до очень сильных, местами с метелями, туманом, гололедом. В северных регионах ожидается понижение температуры воздуха ночью до -25…-30°С, - сообщили в ведомстве.

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