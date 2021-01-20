Уполномоченных операторов по использованию пенсионных выплат определило Правительство РК

Так, для улучшения жилищных условий – это АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк".

Правительство Казахстана приняло постановление от 6 января 2021 года, которым определило уполномоченных операторов по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ, передает zakon.kz.

Так, для улучшения жилищных условий – это АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк".

Банки второго уровня для:

улучшения жилищных условий путем внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища или жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа; частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища или жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа; рефинансирования ипотечного жилищного займа

Для оплаты лечения - АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк".

Кроме того, в новой редакции изложены Правила осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий или оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ, возврата их в ЕНПФ.

Утверждена новая методика осуществления расчета размера пенсионных выплат, которая вводится в действие с 1 апреля 2021 года.

2 января 2021 года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", предусматривающий снятие пенсионных накоплений досрочно - на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям. При этом был установлен "порог достаточности" для каждого возраста, при котором можно будет снять деньги несколько раз.

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