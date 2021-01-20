Названа польза кондиционера в борьбе с вирусами

Выбирать режим работы нужно с большой осторожностью.

Кондиционеры зимой могут быть гораздо эффективнее обогревателя, сообщает zakon.kz.

Однако, не все кондиционеры могут эффективно работать при низких температурах.

Если кондиционер не инвенторный, то на обогрев его можно включить всего до -5...-7 градусов. Если кондиционер инвенторный, то чаще всего - до -15. Бывают и такие, которые могут работать и при более низких температурах. Но я все-таки не рекомендую использовать кондиционеры при температуре наружного воздуха ниже, чем указано в инструкции, - рассказал технический директор климатической компании Дмитрий Воловенко.

Что касается стимулирования распространения вирусных респираторных заболеваний, в частности коронавируса, то кондиционер не является источником появления микробов в помещении.

Сейчас все больше кондиционеров оснащены системой фильтрации воздуха, что делает воздух в помещении гораздо чище. Я даже рекомендую подобные кондиционеры использовать в период распространения коронавируса как очиститель воздуха, - заявил Воловенко.

Для того, чтобы кондиционер начал работать для очистки помещения - нужно запустить в приборе режим вентиляции без включения компрессора наружного блока.

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