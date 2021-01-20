Врач развеял миф о пользе спорта

У спортсменов нет никаких особых плюсов в плане продолжительности жизни.

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале развеял миф о пользе спорта, сообщает zakon.kz.

Про "спорт укрепляет организм" — это вообще такая фраза, которая кажется абсолютно правильной, но на самом деле правильной не является, — заявил он.

По словам Комаровского, люди часто путают спорт и физкультуру. Он убежден, что спорт не оказывает существенного положительного влияния на здоровье.

У спортсменов нет никаких особых плюсов в плане продолжительности жизни, более того, у профессиональных спортсменов есть куча спортивных травм, профессиональных проблем со здоровьем. Никакими особыми долгожителями они не являются. Комаровский

По его мнению, физкультура - это совсем другое дело. Физкультурнику важно так жить, проводить такую деятельность, чтобы это укрепляло реально здоровье.

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