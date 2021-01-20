Соли Аральского моря могли стать причиной отключения света в Атырау

Назначена экспертиза.

С 10 января в Атырауской области идут отключения электричества в жилых массивах, сообщает zakon.kz.

В АО "КЕГОК" назвали причину - аномальные природные явления.

10 и 15 января в связи с ухудшением погоды в виде интенсивного гололедообразования, дождя и снега произошло отключение высоковольтной линии электропередачи напряжением 220 кВ "Индер – Атырау", "Атырау – Кульсары" с разделением Атырауской и Мангыстауской областей на изолированное энергоснабжение, - отметили в компании.

Как отмечает "Ак Жайык", позднее стало известно, что будет создана комиссия по исследованию технологических нарушений.

Директор областного филиала "Западные межсистемные электрические сети" АО "КЕGОС" Константин Чернохаев уточнил, что дождик не простой.

От жителей Атырау мы видим комментарии – как же небольшой дождик при отсутствии ветра привел к отключению таких важных объектов. Но это не простой дождик. Раньше, наоборот, такие "профилактические" дождики смывали пыль с изоляции, и это было полезно для оборудования. К сожалению, в этот раз дождь был с "сюрпризом" – он принес какое-то вещество, которое нарушило изоляцию проводов, и и пока он не высыхал, мы получали такое "светопреставление", с которым энергетики со стажем 30 и более лет столкнулись в первый раз. Для того, чтобы разобраться в сути этого процесса, назначена экспертиза, привлечены лаборатории Атырау и других городов, отправлены образцы земли, воды, смывов с изоляторов. Надеемся, что сумеем разобраться в причинах, - добавил он.

По его словам, возможно, это соли Каспийского или Аральского морей.

Что было в составе – сказать сейчас не можем. Возможно, это соли Каспийского или Аральского морей, которые были подняты ветрами и сконцентрированы в каком-то циклоне. Возможно, это что-то другое. Сейчас этим занимается специально созданная комиссия, - уточнил Чернохаев.

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