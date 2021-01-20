Отменить досудебные аресты при наличии смягчающих обстоятельств просят депутаты

Свои предложения они направили Генеральному прокурору Казахстана Гизату Нурдаулетову.

Депутаты фракции "Ак жол" требует защитить граждан от досудебных арестов при наличии смягчающих обстоятельств дела, передает корреспондент zakon.kz.

Свои предложения они направили Генеральному прокурору Казахстана Гизату Нурдаулетову.

По словам депутата Дании Еспаевой, в депутатскую фракцию поступают обращения адвокатов, действующих в интересах граждан, оказавшихся под следствием, с жалобами на неоднозначное применение норм уголовно-процессуального законодательства при избрании меры пресечения.

В обращениях приводятся примеры многочисленных нарушений конституционных прав их подзащитных со стороны следственных, надзорных и судебных органов, которые, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, отказываются применять на период досудебного расследования меру пресечения, не связанную с реальным содержанием под стражей.

Адвокаты при этом уверены, что данный подход является одним из способов давления в отношении привлекаемых лиц за непризнание своей вины.

Также в моду следственных органов вошло и неоднократное продление содержания под стражей. Сама же процедура продления зачастую проходит с нарушениями норм УПК РК. При этом неоднократные ходатайства адвокатов на указанные нарушения и требования об изменении меры пресечения остаются без удовлетворения.

Но больше возмущает тот факт, что эта мера пресечения все чаще применяется как психологический метод давления в отношении женщин, воспитывающих в одиночку несовершеннолетних детей либо имеющих на иждивении престарелых родителей, - отметила мажилисвумен.

Она рассказала о случае, когда женщине дважды продлевали срок ареста, а ходатайства адвоката об изменении ей меры пресечения как вдове, матери двух несовершеннолетних детей, оставлены без удовлетворения.

Еще более вопиющий пример связан с женщиной, которая находится в СИЗО с 24 октября 2020 года лишь за то, что продала свою квартиру, собственником которой являлась и никаких обременений на имуществе не было. Адвокат уверен, что дело вообще не имеет ничего общего с уголовным преступлением, поскольку в настоящее время рассматривается гражданское дело по продаже спорной квартиры, принадлежащей ей на праве собственности. При этом у обвиняемой есть постоянное место жительства, где она проживает с детьми и 83-летней матерью, за которой кроме нее некому ухаживать.

Навряд ли женщины, воспитывающие детей в одиночку, попытаются скрыться от следствия, нежели коррупционеры, укравшие миллионы. Наша фракция по указанным примерам направляла соответствующие обращения в МВД, с просьбой рассмотреть вопрос об изменении им меры пресечения на несвязанное с содержанием под стражей до вынесения вердикта суда. Однако в официальном ответе указывалось, что при избрании меры пресечения, нарушений норм действующего законодательства не усмотрено, - пояснила Еспаева.

В то же время пунктом 1-1 статьи 136 УПК РК четко указано, что при избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения необходимо рассматривать возможность применения менее строгой меры пресечения, если таковая имеется. В статье 138 УПК РК сказано, что при решении вопроса о необходимости применения меры пресечения должны учитываться:

тяжесть совершенного преступления; личность подозреваемого, обвиняемого, его возраст; состояние здоровья; семейное положение, наличие в семье иждивенцев; прочность социальных связей; репутация; род занятий; наличие постоянного места работы или учебы; имущественное положение; наличие постоянного места жительства и другие обстоятельства.

По ее словам, указанные нормы являются нерабочими, а органы, ведущие уголовный процесс, применяют их по своему усмотрению.

Мы не защищаем нарушителей, но требуем четкого соблюдения норм действующего законодательства, справедливого и равного отношения ко всем, без какой-либо дискриминации. Необходимо прекратить порочную практику заключать людей под стражу до вынесения приговора суда, в случае наличия смягчающих обстоятельств по делу, - добавила депутат.

В этой связи депутатская фракция "Ак жол" просит требовать от органов, ведущих уголовный процесс, неукоснительного соблюдения норм Уголовно-процессуального кодекса РК.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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