Аким ЗКО о борьбе COVID-19: Продлить ограничительные меры до конца года

Новые ограничения в области будут действовать с 21 января.

Число зараженных коронавирусом резко выросло после новогодних праздников в Западно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Уральская неделя", в связи с этим аким области Гали Искалиев выдвинул два варианта решения проблемы. Первый — сохранить ограничительные меры до конца года. Второй – вакцинация населения.

С 1 по 18 января в области было зарегистрировано 764 случаев заражения коронавирусом. Из них: работающие – 42,8%, пенсионеры – 22,1%, не работающие – 20% и дети до 16 лет – 5,7%.

Новые ограничения в области будут действовать с 21 января.

Люди до сих пор здороваются за руку. Наша область уже фактически в "красной" зоне. У нас постоянный рост. Прирост не уменьшается, а растет. У нас два варианта – сохранить карантин, либо вакцинировать население. С 1 февраля все регионы начнут вакцинацию. Но количество вакцин ограничено – всего 6 млн на всю страну. Так что на всех не хватит. И в таком случае ограничительные меры придется сохранить до конца года. Новые ограничения вводятся с 21 января, — отметила Ескалиев.

Также аким области отметил, что, если "народ не будет помогать, то усилия местных властей не дадут результата", таким образом призвав жителей города помочь в борьбе с коронавирусом, и, в частности, сообщать о фактах нарушения карантинных мер в соответствующие органы.

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