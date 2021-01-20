Экс-руководители крупного энергопредприятия украли 73 млн тенге

Сумма ущерба, причиненного государству от преступной деятельности, составила более 73 млн тенге.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Мангистауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовано и направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, передает zakon.kz.

Так, в 2016 году между ГКП "АУЭС" (в лице бывшего руководителя А. Кабдолгалиева) и ТОО "Абзал и Компания-1" (в лице бывшего директора Р. Камилова) заключен договор о государственных закупках работ по замене оборудования релейной защиты на сумму более 53 млн тенге.

В 2018 году согласно аудиторской проверке ДВГА по Мангистауской области установлено, что несмотря на невыполнение ТОО "Абзал и компания-1" своих обязательств, предприятием "АУЭС" полностью перечислена сумма договора и дополнительно еще 3 млн тенге.

Также в период 2018-2019 годов возбужден ряд уголовных дел по фактам мошенничества и присвоения/растраты вверенного чужого имущества (ст. 189 ч.4 п.2, ст.190 ч.4 УК РК) в отношении руководства и сотрудников данных предприятий, - отметили в КФМ.

Сумма ущерба, причиненного государству от преступной деятельности, составила более 73 млн тенге.

Приговором Актауского городского суда обвиняемые признаны виновными в предъявляемых обвинениях и им назначены наказания в виде лишения свободы от 2 до 7 лет.

Так, А. Даулетбакову назначено 5 лет, Р. Камилову – 2 года; А. Кабдолгалиеву – 2 года; Г. Тогысову – 7 лет.

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