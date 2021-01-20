Правда ли, что казахстанская полынь эффективна против COVID-19?

На сегодняшний день нет никаких реальных доказательств полезных свойств однолетней полыни и лекарств, где она используется, для профилактики лечения Covid-19.

В СМИ начала распространяться информация о том, что распространенная в Казахстане однолетняя полынь оказалась эффективной против коронавируса, сообщает zakon.kz.

Издания ссылаются на исследование ученых из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Вашингтонского университета и Вустерского политехнического института.Они якобы доказали, что экстракт полыни препятствует репликации коронавируса SARS-CoV-2. Авторы оценили корреляцию эффективности горячего водного экстракта полыни с содержанием в листьях артемизинина и других флавоноидов. Ученые в лабораторных условиях проверили действие экстрактов семи сортов Artemisia annua с четырех континентов на SARS-CoV-2. Все экстракты продемонстрировали активность против вируса, хотя один из образцов хранился с 2008 года.

По их мнению, вещества полыни подавляют репликацию SARS-CoV-2 уже после его проникновения в клетки, эксперименты показали, что экстракты полыни обладают минимальным противовирусным действием против лабораторных псевдовирусов, содержащих спайковый белок SARS-CoV-2, который вирус использует для связывания и проникновения в клетки-хозяева.

По информации factcheck.kz, исследование американских ученых не доказывает реальную эффективность экстракта полыни против коронавируса, так как было проведено только лишь в лабораторных условиях. Более того, в ВОЗ официально заявили, что на сегодняшний день нет никаких научных данных, подтверждающих полезные свойства однолетней полыни против коронавируса. Этой версии придерживается и ряд экспертов из мирового научного сообщества. Таким образом сообщение в СМИ можно назвать манипуятивным и искажающим данные.

В своем исследовании американские ученые указывают, что эксперименты, доказывающие эффективность экстракта полыни против Covid-19 были проведены in vitro, то есть в лабораторных условиях. Это подтвердила и руководитель исследования Памела Уэзерс. Однако такой метод не доказывает реальной эффективности. По международным стандартам научное исследование считается объективном только после того, как была проведена серия тестов in vivo (на живом организме), в которых приняла участие группа добровольцев, а имеющиеся данные были подтверждены. Такое исследование в отношении полыни не было проведено.

Доктор Майкл Уайт, руководитель отдела и профессор фармацевтического факультета Университета Коннектикута в Сторрсе по поводу данного эксперимента отмечает, что среда in vitro имеет много существенных отличий от среды обитания человека. Среди них он перечисляет: структуру тканей человека, влияние кровотока, мешающие факторы от других эндогенных и экзогенных веществ в организме и др. и напоминает, что множество лекарств, показавших эффект в пробирке оказались бесполезными или малоэффективными на практике (как, например, хлорохин и гидроксихлорохин).

Полынь однолетняя (Artemisia annua), широко распространенная в Казахстане, вырабатывает артемизинин — вещество с доказанной антивирусной активностью, которое уже более двух тысяч лет используется для лечения тропической малярии. Однако по сообщению ВОЗ, несмотря на сведения о лечебных эффектах экстракта полыни против Covid-19, в действительности он не обладает значимым эффектом против вируса, вызвавшего пандемию.

Согласно накопленным фактическим сведениям, оснований для применения артемизининов или средств на основе полыни однолетней в качестве противовирусных средств при COVID-19 не имеется. В связи с чем специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют крайне осторожно относиться к сообщениям, рекламирующим эффективность такой продукции. Также ВОЗ предостерегает от употребления экстрактов полыни в нефармацевтических формах.

На сегодняшний день нет никаких реальных доказательств полезных свойств однолетней полыни и лекарств, где она используется, для профилактики лечения Covid-19. Все исследования об этом не были проведены в соответствии с мировыми стандартами и нет никаких результатов, доказывающих это. Подобные материалы в СМИ начали распространяться еще в прошлом году, и зачастую используются как кликбейт для привлечения внимания аудитории.

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