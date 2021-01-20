Мужчина "прокатил" полицейского на капоте. Его приговорили к пяти годам

Все происходящее нарушитель снимал на камеру мобильного телефона.

Жителя Акмолинской области, прокатившего полицейского на капоте, приговорили к пяти годам лишения свободы, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в прошлом году в феврале. Полицейские остановили водителя Chevrolet Aveo на 917 километре дороги "Екатеринбург – Алматы" около поселка Жаксы Жаксынского района в ходе ОПМ "Безопасная дорога".

При проверке полицейские выяснили, что мужчину трижды лишали водительских прав за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Они доставили нарушителя в отдел полиции Жаксынского района. Полицейский составил протокол об административном правонарушении. Позже также выяснилось, что Chevrolet принадлежит 40-летнему жителю села Аршалы, доверенность на управление было выписано только на имя сестры.

Полицейские начали составлять акт изъятия автомобиля на спецстоянку. В это время мужчина вышел из здания отдела полиции, сел за руль и попытался скрыться. Полицейский подбежал к автомобилю и попытался открыть водительскую дверь. Затем он встал перед автомобилем. Однако водитель не остановился и наехал на полицейского.

Таким образом, злоумышленник оказал неповиновение и физическое сопротивление сотрудникам полиции. На законные требования полицейских не реагировал, выражался в их адрес нецензурной бранью. По результатам экспертизы у него установлен факт употребления канабиоидов (марихуана). По данному факту по решению суда 24-летний подсудимый признан виновным по ст. 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти) и 378 УК РК (Оскорбление представителя власти) и приговорен к пяти годам лишения свободы, - сообщили в полиции.

Все происходящее нарушитель снимал на камеру мобильного телефона. Он не прекращал съемку даже во время задержания.

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