ПЦР-справка потребуется казахстанцам для полетов в Кыргызстан

Детям до 7 лет включительно проходить тест не требуется.

Справка об отрицательном ПЦР-тесте понадобится всем казахстанцам, желающим прилететь в Кыргызстан. Об этом говорится на сайте Эйр Астана, передает zakon.kz.

Правило распространяется на всех пассажиров, включая граждан Кыргызстана с 23 января.

Все пассажиры, направляющиеся в Республику Кыргызстан, должны будут предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР теста (срок действия справки 72 часа с момента получения результата на руки до времени прилета рейса в Бишкек), - говорится в сообщении.

Отмечается, что справка может быть выписана на английском или русском языке. В случае, если справка выписана на другом языке, необходим нотариальный перевод на русский/английский.

В случае истечения срока действия ПЦР теста по объективным причинам, связанным с перелетом и задержкой авиарейсов, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны пройти ПЦР исследование по месту прибытия, - сообщается на сайте.

Детям до 7 лет включительно проходить тест не требуется.

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