Мошенница выманила 11 млн тенге у доверчивых квартиросъемщиков

Суд Караганды приговорил мошенницу к трем годам лишения свободы.

28-летняя карагандинка обманула доверчивых квартиросъемщиков более чем на 11 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Мошенница регистрировала аккаунт, представлялась чужим именем и давала объявления о сдаче в аренду квартир, продаже по низкой цене мебели и бытовой техники. Затем просила задаток. Для подтверждения личности, она высылала клиентам "свои" реквизиты – данные документов, банковских карточек.

В объявлениях женщина выкладывала фотографии квартир, мебели, телевизоров, холодильников и прочее, которые находила на различных сайтах. Адреса квартир придумывала сама, предварительно изучив карты городов. С аферисткой связывались граждане из разных регионов Казахстана.

В ходе досудебного расследования установлены и допрошены все лица, чьи анкетные данные использовала подозреваемая. Они не были в курсе того, что деньги переводили потерпевшие, попавшиеся на уловки злоумышленницы. Сама мошенница поясняла, что финансовые средства ей переводили родственники. Общая сумма ущерба, который она нанесла, составила 11 миллионов 200 тысяч тенге. Всего пострадало 47 граждан – это жители Карагандинской, Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей, а также Нур-Султана, Алматы, Костаная. Уголовное дело было направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Караганды, который приговорил аферистку к трем годам лишения свободы. Хотела бы предупредить граждан, совершающих различные сделки посредством онлайн, соблюдать осторожность, отправляя средства продавцу. Убедитесь, что он, действительно, то лицо, за которое себя выдает. следователь Арай Канатбек

Суд Караганды приговорил мошенницу к трем годам лишения свободы.

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