Кадыров доложил о полной победе над боевиками в Чечне

Путин поздравил главу республики с успешным окончанием спецмероприятия.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с бандподпольем в Республике полностью покончено, передает zakon.kz.

Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале. Он добавил, что на территории региона полностью покончено с бандподпольем.

В Чечне уничтожили банду Аслана Бютукаева из шести человек, находившихся в федеральном розыске. Спецоперация была проведена на окраине чеченского села Катар-Юрт.

Глава Чечни отметил, что спецоперация по уничтожению боевика была спланирована давно и он лично принимал участие в разработке плана.

Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться от бойцов Полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Рамзан Кадыров

Кадыров подчеркнул, что поставленная верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным задача по наведении порядка в Чечне и уничтожению террористов выполнена. Все уничтоженные в бою боевики находились в федеральном розыске. На месте опознаны Аслан Бютукаев, Иса Базаркаев, а также боевики Доршаев и Саралиев.

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех бойцов полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова с успешным окончанием спецмероприятия.

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