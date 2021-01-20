Частный дом отстояли от огня пожарные Алматы

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Жертв и пострадавших нет.
Алматинские пожарные отстояли частный дом от огня, сообщает zakon.kz.
По информации ДЧС города, о пожаре сообщили встревоженные соседи по улице Потемкина.
Они позвонили в службу спасения в 13.48.
Горело каркасно-камышитовое строение. На место пожара были направлены 3 отделения с ближайших пожарных частей. Пожар ликвидирован за 14 минут. Удалось отстоять от огня жилой дом, находящийся в непосредственной близости от горящего строения, - отметили в ведомстве.
Пожарные помогли произвести эвакуацию личных вещей с аварийного помещения.
Жертв и пострадавших нет.
Департамент по ЧС Алматы просит жителей соблюдать правила безопасности при эксплуатации печей, не складировать легкосгораемые материалы возле отопительных приборов.
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