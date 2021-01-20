Антикоррупционная служба ВКО подвела итоги работы 2020 года

Во исполнение поручения Главы государства усилены меры по профилактике коррупции, а также по оперативному сопровождению целевого расходования средств, выделенных на антикризисные меры.

20 января на площадке сервисного центра "Antikor Ortalygy" Антикоррупционной службой Восточного Казахстана был проведен брифинг. Руководитель ведомства Ерлан Жалмағамбет вместе с руководителями проекта "Шығыс-Адалдық алаңы" М.Бахытом и регионального информационно-просветительского штаба А.Есимбековой подвели итоги работы за 2020 год, сообщает zakon.kz.

За истекший год департаментом проведена определенная работа, по предупреждению коррупции, а также оперативно-следственной деятельности. Во исполнение поручения Главы государства усилены меры по профилактике коррупции, а также по оперативному сопровождению целевого расходования средств, выделенных на антикризисные меры.

Неоценимый вклад в превентивную работу вносят специальные мониторинговые группы, информационно-просветительские штабы, проектные офисы "Адалдық алаңы". руководитель антикоррупционной службы области

В рамках реализации Концепции "Слышащего государства" все 4 городских и 15 районных акиматов перешли на сервисную модель в формате "Открытого акимата", что составляет 100% охват и позволяет гражданам оперативно и безбарьерно получать госуслуги и разъяснения по принципу "одного окна". Учитывая положительный отзывы населения, данный формат трансформирован на 11 сельских округов. В текущем году работа по переходу на сервисную модель будет продолжена и в других селах.

Вместе с тем, в 247 селах функционируют уголки самообслуживания. В целях обеспечения прозрачности деятельности государственных органов и дальнейшего повышения уровня доверия населения, 88 учреждений области перешли на формат "Open Space" и открыли 111 фронт-офис.

Также, руководитель Департамента подчеркнул, что в области успешно реализуется проект Интерактивная карта открытых бюджетов. Так на сегодняшний день на данном портале 1639 организаций области опубликовали 4787 бюджетов на сумму 1,1 трлн тенге, т.е. охват составляет 100%.

С начала года благодаря отслеживанию закупок в "Едином окне закупок" экономия бюджетов госорганов составила 2,1 млрд тенге.

Основными инструментами превентивной работы выступают антикоррупционный мониторинг и внешний анализ коррупционных рисков. В 2020 году проведено 12 антикоррупционных мониторингов. Внешнему анализу подвергнута деятельность 16 госорганов и организаций квазигосударственного сектора.

По их результатам внесено 284 рекомендаций и предложений по устранению причин и условий коррупционных рисков, улучшению бизнес-процессов, снижению адмбарьеров, совершенствованию законодательства.

В целях контроля качества ремонтных работ активно реализуется проект "Сапалы жол". Осуществлено 53 выезда на дороги местного значения, в ходе которых выявлены 39 нарушений, все устранены. Сейчас проводятся мониторинги по зимнему содержанию дорог.

В целях защиты бизнеса и инвестиции от незаконного вмешательства госорганов в их деятельность и исключения бюрократических проволочек сопровождаются 39 инвест-проектов на общую сумму 277,6 млрд тенге.

Агентство уделяет большое внимание результатам социологических исследований. Неправительственной международной организацией Transparency Kazakhstan проведен мониторинг состояния коррупции в Казахстане. Так, по результатам исследования за 2020 год, Восточно-Казахстанская область вошла в список регионов, с низким уровнем коррупции в деятельности госорганов по Республике. 44,5% граждан и 48,1% предпринимателей области указывают на снижение коррупции в области за истекший год. Ерлан Нагашбайулы

Кроме того, опрос показал, что 53,6% респондентов области заявили о готовности содействовать в борьбе с коррупцией. Учитывая результаты данного социологического исследования Антикоррупционная служба ВКО запланировала детальную работу по всем пунктам указанных в исследований.

В 2020 году выявлено 162 преступления, в том числе коррупционных 141. А также, возросло количество особо тяжких и тяжких преступлений от 108 до 129. Число лиц, привлеченных за коррупцию, составило 97. Сумма возмещения ущерба достигла — 1,4 млрд. тенге и значительно превысила годовые показатели прошлых лет. глава Антикоррупционной службы области

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