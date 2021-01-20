Шкуры снежного барса и рыси на фото президента академии туризма шокировали казахстанцев

Мы будем держать данный вопрос на контроле - Минэкология.

В Сети появилась фотография из кабинета президента Казахской академии спорта и туризма Кайрата Закирьянова в Алматы, которая вызвала волну негодования среди казахстанцев, сообщает zakon.kz.

В Министерстве экологии заверили, что будет проведено расследование.

Это недопустимо. Наша общая задача - защищать и сохранить популяцию краснокнижных животных, а не использовать их как предмет быта. Обращаем внимание на то, что на снимках изображены шкуры снежного барса, рыси и чучело льва. По факту наличия шкуры барса на снимках территориальная инспекция Алматинской области Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства обратится в правоохранительные органы для расследования ситуации и принятия соответствующих мер. Мы будем держать данный вопрос на контроле, - отметили в ведомстве.

Кайрат Закирьянов заявил Sputnik Казахстан , что на фото – муляж барса.

Снежный барс – это муляж, который мне подарили на день рождения. Красивый муляж, которым я любовался, всем показывал. А рядом – рысь, которую мне тоже подарили на день рождения, она не входит в Красную книгу. У меня, кроме этого, еще есть штук 20-30 трофеев, которые я добыл в Африке, Новой Зеландии, Австралии и так далее, - прокомментировал он.

Кроме того, он добавил, что "льва добыл собственной персоной три года назад в Южно-Африканской республике".

Куплена лицензия у правительства ЮАР. Все сделано по закону. Вы думаете, что приехал казах из Казахстана и ему сказали: стреляй в льва и забирай домой что ли? Кто-то ловит крокодилов, другой любит весной пойти на перелетных птиц пострелять. А я люблю зверя. У каждого свое хобби, - сказал Закирьянов.

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