В столице Испании прогремел мощный взрыв

Приложение zakon.kz
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Причины происшествия пока что неизвестны.
Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида, сообщает zakon.kz.
Причины происшествия пока что неизвестны.
По данным газеты El Pais, взрыв прогремел в районе 15:00 на улице Толедо. Разрушен дом № 98. Согласно информации с интерактивных карт, в этом здании располагается отель. Информации о причинах взрыва, жертвах и пострадавших пока нет.
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