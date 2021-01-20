В столице Испании прогремел мощный взрыв

Причины происшествия пока что неизвестны.

Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида, сообщает zakon.kz.

Причины происшествия пока что неизвестны.

По данным газеты El Pais, взрыв прогремел в районе 15:00 на улице Толедо. Разрушен дом № 98. Согласно информации с интерактивных карт, в этом здании располагается отель. Информации о причинах взрыва, жертвах и пострадавших пока нет.

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