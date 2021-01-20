Toyota пропала со штрафстоянки в Нур-Султане – полиция не хотела принимать заявление

Связались полицейские с пострадавшими только после публикации поста в Facebook.

Со штрафстоянки в Нур-Султане исчез автомобиль Toyota Camry 70, сообщает zakon.kz.

О пропаже машины написала в Facebook-группе "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" Ольга Митрофаненко.

Toyota стояла на штрафстоянке с 2020 года. Но 15 января 2021 года, когда семья приехала за ней, машины там не оказалось.

Мы сами из Павлодара. Автомобиль Toyota Camry 70 по некоторым обстоятельствам в 2020 году попал на столичную штрафстоянку. 15 января 2021 года, когда мы за ней приехали, автомобиля там не оказалось. Охранник на штрафстоянке сказал, что машину забрал частный судебный исполнитель, дал его имя и фамилию. При этом такой человек в реестре не числится. Ольга Митрофаненко

Семья обратилась в полицию, но, по словам девушки, заявление о краже машины не приняли.

Говорят "ищите сами человека, который ее забрал". Получается машину кто-то забрал, не уведомив хозяина, искать ее никто не хочет, прошло уже три дня и никаких действий в поисках пропавшего авто не предпринимается. Ольга Митрофаненко

Связались полицейские с ней только после публикации поста в Facebook.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Коммунальная стоянка находится в ведении местного исполнительного органа. Обеспечение сохранности и прием-выдачу автомашин осуществляют частные компании. пресс-служба ДП Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!