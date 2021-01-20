Верховный суд США эвакуируют из-за угрозы взрыва

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Здание Верховного суда находится через дорогу от Капитолия США, где избранный президент Джо Байден примет присягу.
Здание верховного суда США, находящееся недалеко от Капитолия, эвакуируют из-за угрозы взрыва, сообщает zakon.kz.
Как передает CNN, на месте усилили присутствие Национальной гвардии.
Здание Верховного суда находится через дорогу от Капитолия США, где избранный президент Джо Байден примет присягу.
Из-за прошедших 6 января беспорядков в Капитолии, учиненных сторонниками проигравшего выборы Дональда Трампа, мероприятие проходит при беспрецедентных мерах безопасности.
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