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Верховный суд США эвакуируют из-за угрозы взрыва

Фото: wikipedia.org 20 января 2021, 21:35

Здание Верховного суда находится через дорогу от Капитолия США, где избранный президент Джо Байден примет присягу.

Здание верховного суда США, находящееся недалеко от Капитолия, эвакуируют из-за угрозы взрыва, сообщает zakon.kz.

Как передает CNN, на месте усилили присутствие Национальной гвардии.

Здание Верховного суда находится через дорогу от Капитолия США, где избранный президент Джо Байден примет присягу.

Из-за прошедших 6 января беспорядков в Капитолии, учиненных сторонниками проигравшего выборы Дональда Трампа, мероприятие проходит при беспрецедентных мерах безопасности.

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