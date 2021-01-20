Полицейский насмерть сбил женщину в Шу и пытался скрыться

Очевидцы утверждают, что он был пьян.

В городе Шу Жамбылской области полицейский сбил женщину около вокзала. Пострадавшая скончалась на месте, сообщает zakon.kz.

По словам очевидцев, после ДТП страж порядка скрутил номера с машины попытался сбежать, передает КТК.

Очевидцы же утверждают, что он был пьян.

В пресс-службе ДП области уточнили, что женщина переходила дорогу в неположенном месте, но уголовное дело за нарушение правил ДП и повлекшее смерть, завели.

В настоящее время сотрудник водворен в ИВС. Медицинское освидетельствование подтвердило, что 25-летний полицейский не употреблял алкоголь и наркотические средства. На сегодняшний день ведется расследование. Записи со всех видеокамер будут тщательно изучены, назначены все необходимые экспертизы. руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова

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