Байден вступил в должность президента США

Официально вступила в должность вице-президента страны и Камала Харрис.

Джозеф Байден официально вступил в должность президента США. Он принес присягу на верность Конституции и стране, сообщает zakon.kz.

Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов, - сказал Байден, подняв правую руку и положив левую руку на Библию.

На церемонии присутствует уходящий вице-президент Майк Пенс. Дональд Трамп отказался посетить церемонию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться "в том или ином виде".

Инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена прошла на ступенях Капитолия. Из-за пандемии церемония организована в максимально усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования. В частности, пришлось отказаться от парада по случаю вступления в должность нового главы государства.

Официально вступила в должность вице-президента страны и Камала Харрис.

В своей речи Байден часто говорил о необходимости объединиться.

Он ни разу не упомянул имя Дональда Трампа, но заявил о необходимости миновать "темные времена". Также сказал о необходимости уважения друг к другу и о том, что Америка должна стать лучше. Среди проблем, которые Байден затронул в речи, были пандемия, экономический кризис и расовая дискриминация. Он почтил минутой молчания тех, кто умер от коронавируса. Перед Байденом присягу принесла Камала Харрис. Она стала первой женщиной — вице-президентом США. К присяге ее привела судья Верховного суда Соня Сотомайор — первая латиноамериканка в ВС США. Перед началом церемонии инаугурации гимн США исполнила Леди Гага. На церемонию прибыли экс-президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон с женами. Также приехал вице-президент при Трампе Майк Пенс.

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