Работа за рубежом - казахстанцы отдали "черным хэдхантерам" миллионы

Деньги запрашивали еще до заключения договора. Потом требования росли.

Казахстанцы в надежде на трудоустройство за границей отдали распиаренной компании миллионы тенге. Работы не получили, а деньги не могут вернуть уже несколько лет, сообщает zakon.kz.

А компания продолжает функционировать, передает Astana TV.

Астанчанину она обещала работу в чешской мебельной компании и зарплату в несколько тысяч евро. Чтобы организовать контракт, поездку и проживание с него взяли солидную сумму.

Общая сумма составила оплаты 362 тысячи. Мы где-то около трех месяцев с ними в честном контакте были. Потому что, ну, там как бы веришь. А если так считать, то после полугода уже вообще на связь не выходили. житель города Нур-Султан

И это далеко не единственный случай. Пострадавшие объединяются в группы. Только в одном из чатов более 20 человек. Их общий ущерб составил 8 млн тенге. Рассказывают, что деньги запрашивали еще до заключения договора. Потом требования росли.

Первоначально с меня попросили 50 долларов для составления контракта. Потом меня отправили собирать справки. Потом сразу попросили полсуммы денег. Сказали, заплатите 240 тысяч тенге. Я заплатила. Когда я приехала, почитала контракт. В контракте вообще не было ни одного слова, сказанного про работу. жительница города Шымкент

В истории с липовым трудоустройством уже разбирается полиция. Уголовное дело возбудили в Алматы.

Органам внутренних дел 25 человек с коллективным заявлением обратились 10 декабря прошлого года. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. В настоящий момент проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий. Салтанат Азирбек, официальный представитель ДП города Алматы

Но, судя по всему, компания продолжает и дальше вербовать казахстанских специалистов. Журналисты обратились с запросом на поиск работы по номерам, предоставленным пострадавшими. Менеджеры по той же схеме предложили внести оплату до оформления договора.

Представители компании дать официальный комментарий на камеру отказались. Но сообщили, что еще в 2019 году организация была продана. Теперь у нее якобы новое руководство, но услуги те же. Несмотря на все обвинения, они выразили готовность предоставить все обещанные предыдущими руководителями услуги.

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