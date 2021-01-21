На некоторых участках дорог Алматинской области закрыли движение

Это связанно с ухудшением погодных условий.

Закрыто движение для всех видов автотранспорта на двух участках автодорог республиканского значения "Алматы-Оскемен", сообщает zakon.kz.

Как передает Алматинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" и Алматинский областной филиал ТОО "Казахавтодор", с 21:15 20 января, в связи с ухудшением погодных условий (ограниченная видимость, мокрое дорожное покрытия) закрыто движение с 25 по 39 км (город Алматы - село Али).

С 22:30 20 января, в связи с ухудшением погодных условий (буран, снег, дождь) закрыто движение с 480 по 615 км (село Кабанбай - граница с ВКО).

Просим граждан не выезжать в данном направлении. пресс-служба ДЧС Алматинской области

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!