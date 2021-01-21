Поезд наехал на табун лошадей

В результате наезда погибло 5 лошадей.

Транспортные полицейские установили хозяина 5 лошадей и привлекли его к административной ответственности, за выпас скота в полосе отвода ж/д, передает zakon.kz.

Сегодня мы вновь призываем владельцев домашнего скота к ответственности, чтобы не допускать нахождения и выпаса скота в зоне повышенной опасности. и.о. начальника Управления административной полиции Департамента полиции на транспорте Сагындык Маимишев

По его словам, на перегоне станции Токибай-Ушкулун машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях лошадей. Однако наезд предотвратить не удалось, в результате чего погибло 5 лошадей. Стоянка поезда составила 30 минут.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Линейного отделения полиции на станции Екибастуз установлен 56-летний житель станции Майкаин Павлодарской области, который является хозяином домашних животных. Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 559 КоАП РК (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог) и в отношении него составлен административный протокол. Сагындык Маимишев

По данным ​пресс-службы Департамента полиции на транспорте, в 2020 году было зарегистрировано 2523 факта экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения людей - 557, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота - 1873. Также зарегистрировано 3 факта наложения посторонних предметов на железнодорожные пути.

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