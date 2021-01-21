Ученые подготовят версии вакцин против новых штаммов COVID-19

Вакцины подготовят против новых штаммов коронавируса из Великобритании, ЮАР и Бразилии.

Ученые Оксфордского университета намерены в срочном порядке подготовить версии вакцин против новых штаммов коронавируса из Великобритании, ЮАР и Бразилии, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает газета Telegraph, университет подтвердил, что команда, работавшая над вакциной AstraZeneca, проводит исследование, чтобы оценить, возможна ли при необходимости реконфигурация технологии за 48 часов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что ведет "интенсивные переговоры" с учеными относительно новых штаммов.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!