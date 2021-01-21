Сразу три солнца взошли над Самарской областью

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Такой эффект создают лучи, преломляющиеся в морозном воздухе через кристаллы льда.
Над Самарской областью засияли три солнца, передает zakon.kz.
Как сообщает volga.news, жители Кошкинского района Самарской области вечером 20 января наблюдали необычное атмосферное явление - гало. На небе можно было увидеть сразу три солнца.
Отмечается, что такой эффект создают лучи, преломляющиеся в морозном воздухе через кристаллы льда.
По словам очевидца, приславшего фото в редакцию, сейчас температура в Кошкинском районе составляет около -20°C.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!