Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Сразу три солнца взошли над Самарской областью

Фото: instagram/av_marinina 21 января 2021, 08:51

Такой эффект создают лучи, преломляющиеся в морозном воздухе через кристаллы льда.

Над Самарской областью засияли три солнца, передает zakon.kz.

Как сообщает volga.news, жители Кошкинского района Самарской области вечером 20 января наблюдали необычное атмосферное явление - гало. На небе можно было увидеть сразу три солнца.

Отмечается, что такой эффект создают лучи, преломляющиеся в морозном воздухе через кристаллы льда.

По словам очевидца, приславшего фото в редакцию, сейчас температура в Кошкинском районе составляет около -20°C.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬9
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
В ВОЗ рассказали о судьбе COVID-19
Книга из человеческой кожи хранится в библиотеке Нур-Султана