Она упала в обморок.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева оказалась прикована к инвалидной коляске после сильного падения, сообщает zakon.kz.

Актриса на своей странице в Instagram разместила видео из больницы.

Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и ..... перелом крестца . Я живу этот месяц в каком - то сюрреализме. Что происходит? - отметила Кудрявцева.

Подписчики и коллеги пожелали ведущей скорейшего выздоровления.

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