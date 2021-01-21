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Она упала в обморок.
Российская телеведущая Лера Кудрявцева оказалась прикована к инвалидной коляске после сильного падения, сообщает zakon.kz.
Актриса на своей странице в Instagram разместила видео из больницы.
Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и ..... перелом крестца . Я живу этот месяц в каком - то сюрреализме. Что происходит? - отметила Кудрявцева.
Подписчики и коллеги пожелали ведущей скорейшего выздоровления.
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