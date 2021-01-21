Инаугурация Джо Байдена. Как это было 

Он стал 46-м президентом США.

В Вашингтоне состоялась инаугурация Джо Байдена, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

На церемонии не было его предшественника Дональда Трампа, что стало нарушением более чем вековой традиции.

Из-за пандемии число гостей церемонии инаугурации было ограничено, а массовые мероприятия, например традиционный парад, были отменены.

Фото: Mike Segar / Reuters

Джо Байден и Камала Харрис прибыли в Капитолий за час до церемонии.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вице-президент из администрации Дональда Трампа Майк Пенс с женой Карен.

Фото: Rob Carr / Getty Images

Экс-президент Барак Обама с женой Мишель.

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

39-й президент Джимми Картер, ранее не пропустивший ни одну церемонию инаугурации, не смог присутствовать.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экс-президенты Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. На заднем плане — Барак и Мишель Обама.

Фото: Win McNamee / Getty Images

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Фото: Susan Walsh / AP

Меры безопасности в день инаугурации в Вашингтоне усилили из-за опасений возможных протестов. В столицу перебросили 25 тыс. военных.

Фото: Win McNamee / Getty Images

На церемонии выступала певица Дженнифер Лопес.

Фото: Rob Carr / Getty Images

Новый вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф.

Фото: Alex Wong / Getty Images

Гимн США в начале церемонии исполнила Леди Гага.

Фото: Andrew Harnik / AP

Слева направо: Джо Байден со своей женой Джилл и детьми Эшли и Хантером.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!