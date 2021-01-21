Инаугурация Джо Байдена. Как это было 

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Он стал 46-м президентом США.
В Вашингтоне состоялась инаугурация Джо Байдена, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
На церемонии не было его предшественника Дональда Трампа, что стало нарушением более чем вековой традиции.
Из-за пандемии число гостей церемонии инаугурации было ограничено, а массовые мероприятия, например традиционный парад, были отменены.
Фото: Mike Segar / Reuters
Джо Байден и Камала Харрис прибыли в Капитолий за час до церемонии.
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Вице-президент из администрации Дональда Трампа Майк Пенс с женой Карен.
Фото: Rob Carr / Getty Images
Экс-президент Барак Обама с женой Мишель.
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images
39-й президент Джимми Картер, ранее не пропустивший ни одну церемонию инаугурации, не смог присутствовать.
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Экс-президенты Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. На заднем плане — Барак и Мишель Обама.
Фото: Win McNamee / Getty Images
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Фото: Susan Walsh / AP
Меры безопасности в день инаугурации в Вашингтоне усилили из-за опасений возможных протестов. В столицу перебросили 25 тыс. военных.
Фото: Win McNamee / Getty Images
На церемонии выступала певица Дженнифер Лопес.
Фото: Rob Carr / Getty Images
Новый вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф.
Фото: Alex Wong / Getty Images
Гимн США в начале церемонии исполнила Леди Гага.
Фото: Andrew Harnik / AP
Слева направо: Джо Байден со своей женой Джилл и детьми Эшли и Хантером.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!