11 лет ОПГ наносила ущерб государству 

Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности составила 10 млрд. тенге.

В Таразе преступная группа нанесла ущерб государству на 10 млрд. тенге, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в период 2009-2020 гг. незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Тараза.

В ходе следствия установлено, что преступная группа из 10 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляла поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и др., - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности составила 10 млрд. тенге. В целях обеспечения конфискации наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд. тенге.

В настоящее время уголовное дело окончено производством и направлено в суд.

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