Новый министр экономики рассказал о привлечении инвестиций в Казахстан

Международная финансовая корпорация осуществляет свою деятельность в Казахстане с 1994 года.

Сенат ратифицировал Соглашение между РК и Международной финансовой корпорацией об учреждении и деятельности офисов в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Соглашение подписано в Нур-Султане 28 января 2020 года. Соглашение устанавливает основные положения деятельности офиса Международной финансовой корпорации, а также привилегии, иммунитеты для сотрудников. Международная финансовая корпорация основана в 1956 году. Является крупнейшим международным институтом развития, — сказал на заседании в Сенате министр национальной экономики Асет Иргалиев.

Отмечается, что основная деятельность направлена на содействие развитию частного сектора.

Министр напомнил, что Международная финансовая корпорация входит в состав группы Всемирного банка. Имеет статус специализированного учреждения ООН.

По его словам, Международная финансовая корпорация имеет офисы в 104 странах. При этом, региональные офисы расположены только в 13 городах мира, в том числе в городе Алматы.

Международная финансовая корпорация осуществляет свою деятельность в Казахстане с 1994 года. С этого периода профинансировано проектов на общую сумму более 1.6 млрд. долл. США что составляет 70% из общего объема инвестиции в страны Центральной Азии. Указанное Соглашение будет способствовать устойчивой работе казахстанского офиса Международной финансовой корпорации и привлечению новых инвестиций. Ратификация Соглашения не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых, — заключил глава Миннацэкономики.

Асет Иргалиев был назначен на должность министра национальной экономики 18 января. Ранее он являлся вице-министром.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан

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