В Нацбанке создан новый комитет 

В состав Комитета войдут независимые члены, обладающие специализацией и обширным опытом в макроэкономике и монетарной политике.

В соответствии с законом от 2 января 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста" в Национальном Банке создан Комитет по денежно-кредитной политике, сообщает zakon.kz.

Комитет по денежно-кредитной политике НБРК создан в соответствии с поручением главы государства в рамках его послания народу Казахстана от 1 сентября 2020 года. Данный Комитет станет наряду с Правлением и Советом директоров Национального Банка третьим органом, состоящим из числа действующих работников.

В компетенцию Комитета по денежно-кредитной политике входит принятие решений по базовой ставке, установление ставок вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики и принятие решений по иным вопросам денежно-кредитной политики, не относящимся к исключительной компетенции Правления Национального Банка.

В среднесрочной перспективе в состав Комитета войдут независимые члены, обладающие специализацией и обширным опытом в макроэкономике и монетарной политике.

Создание Комитета по денежно-кредитной политике соответствует лучшей практике стран, таргетирующих инфляцию, и позволит повысить эффективность и транспарентность принимаемых решений по денежно-кредитной политике.

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