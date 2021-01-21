Жители Туркестанской области отдали мошеннице 80 млн тенге, чтобы получить госсубсидии

В результате следствием установлена причастность аферистки к более 50 фактам мошенничества.

В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве на 80 миллионов тенге, передает zakon.kz.

В дежурную часть Созакского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что стала жертвой мошенничества с госсубсидиями. Со слов потерпевшей, малознакомая женщина, войдя к ней в доверие, обманным путем выманила 4,5 миллиона тенге, обещая помощь в получении безвозмездного кредита. Стражи порядка зарегистрировали данный факт в ЕРДР по статье 190 УК РК "мошенничество" и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

С целью раскрытия преступления и установления личности подозреваемой, сотрудники полиции Созакского РОП провели комплекс необходимых розыскных мероприятий. В ходе расследования, оперативникам удалось выйти на след мошенницы и задержать ее по месту жительства. Ею оказалась жительница Созакского района, которую взяли под арест.

Как рассказали в полиции, следственно-оперативная группа Созакского РОП во главе с заместителем начальника по следствию Асылмуратом Турсынбековым провела скрупулезную и тщательную работу по сбору доказательной базы, буквально по крупицам собирая неопровержимые улики и доказательства причастности подозреваемой к совершению мошенничества.

В результате следствием установлена причастность аферистки к более 50 аналогичным фактам мошенничества, совершенных в течение года. Как выяснилось, подозреваемая под предлогом помощи в получении госсубсидий путем мошенничества выманила с каждого из потерпевших от 350 тысяч тенге до свыше 4,5 миллиона тенге. Общая сумма ущерба, нанесенная мошенническими действиями со стороны аферистки, составила около 80 миллионов тенге, - сообщили в полиции.

В настоящее время выясняется причастность подозреваемой в серии мошенничества и нанесению ущерба в особо крупном размере и к другим подобным преступлениям.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым людям, предлагающим сомнительные услуги.

Не стоит доверять неизвестным лицам свое имущество, данные банковских карточек и личные данные. Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

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