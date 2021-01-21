Как будут проверять документы у водителей при плохом Интернете 

Не все участки дорог в Казахстане надлежащим образом покрыты мобильным интернетом.

На пленарном заседании Сената депутат Бекболат Орынбеков озвучил несколько вопросов, касающихся изменений, по которым водителям теперь не нужно иметь при себе водительское удостоверение и документ о регистрации авто, сообщает zakon.kz.

В 2020 году в регионах устанавливали блокпосты из-за ситуации с пандемией, въезд в районы и города проводился через базы, установленные на планшете органов внутренних дел. Из-за низкого качества Интернета и ограниченных возможностей размещения в планшетах всех зарегистрированных по республике автомобилей, в некоторых регионах возникли проблемы. Не возникнут ли аналогичные проблемы в будущем? - спросил сенатор.

Заместитель министра внутренних дел согласился с мнением депутата о низком качестве Интернета в некоторых регионах.

Не все участки дорог у нас надлежащим образом покрыты мобильным интернетом и это совершенно справедливо сказали. Сегодня эта работа осуществляется посредством запроса необходимых сведений по радиостанции, либо в дежурную часть или в тот наряд, который находится в зоне покрытия Интернетом. Средняя продолжительность времени 3-5 минут. То есть определенные неудобства есть, но они решаемы, - отметил Алексей Калайчиди.

Он добавил, что по этому направлению работает программа "Цифровой Казахстан", а вопросом Интернета на автомобильных дорогах республиканского и международного значения занимается министерство индустрии и инфраструктурного развития. В 2023 году проблему должны решить.

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