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Подросток обокрал пограничника в Костанайской области

Фото: alau.kz 21 января 2021, 12:12

В форме служащего его и задержали.

14-летний подросток украл форму пограничника в приграничном поселке Костанайской области, сообщает zakon.kz.

По информации "Алау", парень разбил стекло и проник в дом.

Он выкрал обмундирование, а именно служебную форму, берцы и палатку. Поздно вечером того же дня он был замечен оперативниками в той самой форме. После уклонения и побега, его задержали, - говорится в сообщении.

По факту кражи отделом полиции Карабалыкского района возбуждено уголовное дело.

В результате - 1 год ограничения свободы под контролем службы пробации с соблюдением условий отбывания наказания, - уточнили в пресс-службе ДУИС области.

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