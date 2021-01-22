Исламское финансирование - новое направление поддержки МСБ

Отличия двух исламских инструментов от обычных заключаются в принципах предоставления займов.

Согласно отчету рейтингового агентства S&P Global Ratings "Islamic Finance Outlook" глобальный рынок исламских финансов находится в стадии роста и достиг 2,1 триллиона долларов на начало 2019 года, расширившись за год на 5%. По данным мировой статистики в 2018 году в мире насчитывалось 418 коммерческих исламских банков.

Исламское финансирование в Казахстане – относительно новое направление в кредитовании. Фонд "Даму" впервые начал осуществлять поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) через программу Исламского финансирования в апреле 2020 года, тем самым увеличив инструменты поддержки предпринимательства. В рамках данной программы используется два инструмента исламского финансирования – это договор Мурабаха, который заключается в совершении сделки продажи товара в рассрочку и через аналог традиционного лизинга - договор Иджара.

С целью предоставления субсидий по исламским займам Фондом были внедрены отдельные правила субсидирования наценки по исламским займам (в рамках ГП "Дорожная карта бизнеса-2025").

Отличия двух исламских инструментов от обычных заключаются в принципах предоставления займов. Исламское финансирование строится на принципах Шариата - предписаний, регулирующих все аспекты жизни мусульман. В исламском финансировании также существует своя специфика, например, если заемщик оплачивает штрафы в виде пени и т.д., то эти деньги направляются на благотворительность и не могут быть использованы на какие-либо другие нужды.

Фондом Даму на принципах исламского финансирования были заключены соглашения с АО "Исламский банк "Al Hilal" с лимитом на сумму 10 млрд тенге и с АО "Kazakhstan Ijara Company" с лимитом на сумму 3 млрд. тенге для дальнейшего кредитования МСБ на льготных условиях.

В результате поддержки проектов в рамках льготного финансирования по Мурабаха и Иджара было создано 206 новых рабочих мест, объем производства составил 12,8 млрд тенге, объем налоговых поступлений по неполным данным составил 341 млн тенге.

Благодаря данной программе Фонда "Даму" значительная часть наших клиентов смогли получить так необходимое им в это непростое время финансирование, что позволило не только преодолеть кризисный период, сохранить рабочие места, но и расширить бизнес, запустить новые проекты, а также в целом способствовать развитию регионов Казахстана, - отметил Заместитель Председателя Правления АО "Исламский Банк "Al Hilal" Елтай Мухамеджанов.

"Для многих наших клиентов, субъектов малого и среднего бизнеса, поддержка государства в лице Фонда Даму в виде частичного субсидирования ставки доходности была крайней необходимостью. Эта поддержка оказалась не только весомой, но и очень своевременной", - считает генеральный директор АО "Kazakhstan Ijara Company" Юсуф Карши.

Одним из примеров исламского финансирования может служить поддержка Фондом "Даму" компании по производству керамогранита - ТОО "ЗЕРДЕ-Керамика Актобе". Предполагается, что целевым и главным покупателем буду производственные компании северного соседа, а именно 50% от всей реализации ТОО "ЗЕРДЕ-Керамика Актобе" запланировано реализовать в России. Остальные 50% будут реализованы на территории Казахстана. Второе предприятие - ТОО "ЗЕРДЕ-Керамика", находящееся в Шымкенте будет производить керамогранит классом ниже. Целевыми регионами для поставки продукции ТОО "ЗЕРДЕ-Керамика", будут реализоваться города Казахстана, а также экспорт в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Таким образом, два завода не будут конкурировать между собой ни по видам керамогранита, ни по географии реализаций.

Мы получили финансирование в соответствии с принципами Шариата от Исламского банка Al Hilal на льготных условиях и гарантию от государства по программе Фонда "Даму", направленного на поддержку малого и среднего бизнеса для завершения строительства завода по производству керамогранита и керамической плитки. Данный проект нацелен на замещение импорта с объемом производства 5 млн кв.м. керамогранита, предполагает создание 220 новых рабочих мест и будет одним из крупнейших в индустриальной зоне города Актобе. Запуск завода планируется на 1 квартал 2021 года, - сказал генеральный директор ТОО "ЗЕРДЕ-Керамика Актобе" Канат Битемиров.

Другой интересный проект – это поддержка при приобретении 24 грузовых крытых вагонов для ТОО "Эдем Транс" в рамках такого инструмента как Иджара.

Помощь фонда "Даму", а именно существенное удешевление ставки финансирования, стала существенным подспорьем для нас в этом году, - пояснил директор ТОО "Эдем Транс" Маден Желдыбаев.

Фонд "Даму", в рамках исламского финансирования, охватывает все сектора экономики, с ограничением по торговле. Институт развития также поддерживает и "зеленые" проекты. Одним из самых крупных из них является проект, предложенный ТОО СП КТ "Редкометальная компания". Целью проекта является строительство и эксплуатацию ветроэлектростанции (далее – ВЭС) мощностью 43,5 МВт в районе города Актау Мангистауской области, расположенного на полуострове Мангышлак на берегу Каспийского моря.

"Несмотря на то что ветроэнергетика достаточно интересна, реализация проектов ВЭС требует долгосрочного инвестирования. И поддержка такого государственного института как Фонд "Даму" сделала возможным финансирование таких "зеленых" проектов как наш. Ветроэлектростанции в Мангистау – один из примеров государственной политики, направленной на развитие альтернативных источников энергии", - считает генеральный директор ТОО СП КТ "Редкометальная компания" Артем Епишев.

Фонд "Даму" нацелен и дальше поддерживать, и развивать исламское финансирование. У нас в стране есть потребность у определенной доли предпринимателей сегмента микро-, малого и среднего бизнеса в финансировании на принципах Шариата. Наша задача, как института развития, максимально охватить и поддержать их, - пояснил директор Департамента программных инструментов Фонда "Даму" Арсен Мустафин.

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