Антикор показал видео про "берунов" и "несунов"

Так назвали взяточников.

Антикоррупционная Служба Алматы презентовала видеоролик о коррупционерах в юмористическом формате, передает zakon.kz.

На видео, снятом "по мотивам" передачи "В мире животных" коррупционеров называют "берунами", а тех, кто дает взятки "несунами". По сюжету запечатлен процесс передачи взятки.

"Беруны" любят тихие и уютные места обитания и, как правило, отличаются высоким аппетитом. Они очень жадные и очень осторожные, могут часами выжидать "несунов" в укромном месте, - говорит голос за кадром.

"Несун" передает "беруну" ворованную добычу в надежде получить еще большую выгоду.

Они боятся лишних глаз, потому что все это противозаконно. Поэтому на "несунов" и "берунов" постоянно ведется охота. Поймав их, мы возвращаем ворованную добычу на место, а "берунов" с "несунами" помещаем в зоопарк, - продолжает голос за кадром.

Видео было снято казахстанским режиссером Аканом Сатаевым при поддержке департамента Антикоррупционной службы по Алматы.

Это не первый случай, когда антикоррупционщики креативным способом призывают отказаться от дачи и получения взяток. Атырауские борцы с коррупцией сняли видео для TikTok, которое приобрело популярность.

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